فيل غاضب يقتل امرأتين ويصيب أربعة

المواطن - متابعة

قُتلت امرأتان وأصيبت أربعة، بالقرب من متنزه وطني في جنوب غربي نيبال بعدما هاجمهم فيل غاضب.

وقال ضابط شرطة، إن المرأتين، (50 و38 عامًا) كانتا تجمعان الطعام للماشية من غابة محلية بالقرب من متنزه شوكلافانتا الوطني صباح اليوم الأربعاء، عندما دهسهما الفيل.

وأضاف “هاجمهما الفيل عندما كانتا تحاولان الفرار، مشيرًا إلى أن المصابات الأربع يتلقين العلاج في مستشفى عبر الحدود في الهند”.

ويضم المتنزه العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل النمور ووحيد القرن وغزلان المستنقعات، بالإضافة إلى طيور نادرة.

وقبل أسبوعين، قتل فيل بري امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، وأصاب أخرى بالقرب من متنزه وطني في المنطقة الجنوبية الوسطى من البلاد.