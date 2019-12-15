في أعين الفيفا وصحف العالم .. كيف كان تأهل #الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

تناول بعض من الصحف ووكالات الأنباء العالمية بجانب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الإنترنت، تألق فريق الهلال وتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 في مشاركته الأولى، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بطل إفريقيا بهدف دون رد.

وقال موقع ” الفيفا” عبر الإنترنت: البديل السوبر غوميز يحمل الهلال على عاتقيه إلى نصف نهائي المونديال بعد هدف مميز بشباك الترجي التونسي.

وركزت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي على تألق نادي الهلال أمام الترجي فأكدت أن قدم غوميز قدمت الحل للهلال وترجمت سيطرة الفريق الأزرق طوال المباراة، حتى حقق المراد ونال تذكرة العبور لدور الأربعة.

أما صحيفة أس الإسبانية فقالت: غوميز أنهى كل شيء، والهلال إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والترجي التونسي بالتعادل السلبي، حيث ضغط الفريق الهلالي في الشوط الأول وسنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل عبر بطل آسيا، حيث أهدر البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين فرصًا محققة، كما أن الترجي ظهرت خطورته فقط في كرة واحدة سددها أنيس البدري بعيدًا بعد خطأ قاتل من الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني استمر الهلال في ضغطه، حتى نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، في الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.