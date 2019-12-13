في ثلاث كلمات .. مفاجأة تُبشر عشاق #النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن هناك مفاجأة سارة ستُسعد العديد من جماهير النصر، بجانب تذكرتهم بأجمل لحظات الموسم الماضي عندما تُوج العالمي بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الاستثنائي.

وكم تمنت جماهير النصر كثيرًا عودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق لرئاسة النادي مرة أخرى، حيث كان النصر في عهده منعمًا بالاستقرار الفني والإداري الذي انعكس على الفريق الأول لكرة القدم فحقق لقب الدوري.

وخلال فيديو متداول عبر موقع “تويتر” وردًّا على تساؤل أحد النصراويين حول موعد عودة آل سويلم للنادي، قال الرئيس السابق للنصر: إن شاء الله قريب.

وفي وقت سابق، ألمح سعيد العويران نجم نادي الشباب السابق، إلى إمكانية عودة سعود آل سويلم رئيس النصر السابق لرئاسة أصفر العاصمة من جديد خلال الفترة الشتوية.

وفي صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” كتب سعيد العويران عبر حسابه في سناب شات: ”يا قلبي منورين وراجع للعالمي، في الشتوية”.

وأشارت رسالة العويران إلى إمكانية عودة سعود السويلم لرئاسة النصر من جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان سعود السويلم رفض الترشح لرئاسة النصر في صيف 2019 مفضلًا الاكتفاء بالموسم الذي قضاه في موسم 2018- 2019، حيث حقق أصفر العاصمة لقب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.