في ساعات .. يوفنتوس يُعلن نفاد قمصانه المخصصة لـ السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن نفاد قمصانه المخصصة لـ مباراة السوبر الإيطالي ضد لاتسيو، وذلك بعد ساعات من طرحها.

وذكر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عبر الإنترنت أن قمصان يوفنتوس المخصصة للسوبر الإيطالي، التي تم إصدارها باللغة العربية نفدت بعد ساعات من طرحها.

وأكد موقع اليوفي على أن نفاد قمصان النادي الصادرة باللغة العربية دليل كبير على شعبية النادي حول العالم وبالأخص في المنطقة العربية.

وأشار اليوفي في بيانه إلى بيعه الأربع إصدارات من قمصانه في منافذه بالسعودية وإيطاليا.

وستُقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

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