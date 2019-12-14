في كلمتين .. تعليق لوشيسكو بعد تأهل #الهلال

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على فوز فريقه على الترجي التونسي بطل إفريقيا والتأهل للمربع الذهبي بكأس العالم للأندية في كلمتين.

وقال رازفان لوشيسكو بعد المباراة: توقيت الهدف هو السبب في فوز الهلال، لقد كان هدفًا حاسمًا؛ لأن الهلال صنع الكثير من الفرص التهديفية للتسجيل.

وأضاف لوشيسكو: من المهم تأهل الهلال لدور نصف النهائي بالمونديال، وهذا هو الشيء الرائع، أعتقد أن الهلال كان سيواجه أزمة في حال تأخر هدف الفوز.

وفي وقت سابق، كشف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، السر وراء فوز الفريق الهلالي على نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا.

وكتب رئيس الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: ألف مبروك للوطن والهلال وكل رجالاته وجماهيره، الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية وإقصاء بطل إفريقيا جاء بعد توفيق الله ثم بجهد أبطال بذلوا أضعاف ما يستطيعون لإسعادكم.

وأضاف فهد بن نافل: بإذن الله يواصل ممثل الوطن الهلال مشواره في البطولة.