في ليلة القناص.. النجوم والجماهير يودعون ياسر القحطاني

المواطن - مروة نبيل

ودع نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، الملاعب بعد مسيرة طويلة من العطاء وسط حضور جماهيري كبير.

وأُقيمت مباراة اعتزال ياسر القحطاني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، وشهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، تقدم العديد من رؤساء الهلال السابقين، بجانب العديد من نجوم العالم.

اعتزال ياسر القحطاني:

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم في فريق Y20 ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، رادوي وحسين عبدالغني، والبرازيلي رومارينيو.

وشارك مع فريق الهلال في مباراة اعتزال ياسر القحطاني العديد من النجوم السابقين، وفي مقدمتهم سامي الجابر، الحارس الأسطوري محمد الدعيع، يوسف الثنيان، والبرازيلي مارسيلو كماتشو.

وانتهت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بفوز الهلال بنتيجة 5/ 4، سجلها كماتشو، سامي الجابر، كارلوس إدواردو، صالح الشهري ومحمد الشلهوب الذي حرص على الاحتفال بطريقة القناص.

وأحرز أهداف فريق Y20 الذي قاده مدرب نادي الهلال السابق، الأرجنتيني رامون دياز كل من ياسر القحطاني، أحمد الفريدي، رونالدينيو وويلهامسون، حيث شارك القناص في الشوط الأول مع فريق أصدقائه، ولعب الشوط الآخر بقميص الزعيم.

القحطاني يودع ويكسب تحدي:

وغادر ياسر القحطاني، مباراة اعتزاله في الدقيقة 55؛ وبدا عليه التأثر الشديد لختام مسيرة طويلة من العطاء، وسط تحية كبيرة من لاعبي الفريقين والجهاز الفني لنادي الهلال.

وكسب القحطاني تحديه مع الدعيع بهز شباكه، حيث تألق الحارس وحرم القناص من هز شباكه في أكثر من فرصة خطيرة، قبل أن يتمكن من تسجيل هدف من تسديدة مميزة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أسطورة روما الإيطالي توتي.

تكريم في ليلة القناص:

وسبق مباراة اعتزال ياسر القحطاني تكريم العديد من الشخصيات، ومنها عبدالعزيز القحطاني والد نجم الزعيم السابق، والكابتن حمد الدوسري؛ نظرًا لدوره الكبير في بداية مسيرته الرياضية، حيث أكد أنه أخذه من اللعب في الحواري إلى الملاعب.