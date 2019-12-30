في محيط الرعب.. الموج الأزرق يُغرق العدالة بسباعية تاريخية

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

وثقت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة الهلال ضد العدالة، التي أُقيمت على ملعب محيط الرعب في الرياض، وانتهت بتحقيق الأزرق لفوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

الأزرق يخطف الأنظار:

وشهدت مباراة الهلال ضد العدالة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا كبيرًا من لاعبي الأزرق، حيث سيطروا على مجريات اللعب، وسجلوا سباعية تاريخية.

وسجل سباعية الهلال في شباك العدالة اليوم، كل من؛ نواف العابد، سيباستيان جيوفيكنو، صالح الشهري وأندريه كاريلو، ونجح المهاجم الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميز في إحراز هاتريك.

الحضور الجماهيري:

والتقطت عدسة “المواطن” الحضور الجماهيري الكبير من الأفراد والعائلات والأفراد من مشجعي نادي الهلال في مدرجات محيط الرعب، وتفاعلوا مع هجمات وأهداف الأزرق.

وبدت علامات السعادة على الجماهير الهلالية في المدرجات بعد الفوز العريض الذي حققه على حساب العدالة، كما حرص بعضهم على رفع رقم 7، في إشارة إلى انتصار اليوم واللقب الآسيوي السابع الذي توج به الأزرق في 2019.

تهديد صدارة النصر:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وفي حالة فوز الهلال في المباراتين المؤجلتين، يرفع رصيده إلى 30 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من النصر، لتشتعل المنافسة بينهما خلال الجولات المقبلة.

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