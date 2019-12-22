قائد مدرسة لـ”المواطن”: الاختبارات ستحل صعوبات التعلم والتأخر الدراسي

المواطن - علي شيبان - جازان

عاد اليوم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في جميع أنحاء المملكة إلى مقاعد الاختبارات التحريرية النهائية بعد غياب دام لأكثر من 15 عامًا من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي حيث كان النظام المتبع هو التقويم المستمر.

عدسة “المواطن” رصدت توجه الطلاب إلى القاعات ودخول الاختبارات بكل حيوية كما تم توزيع الماء والتمر على الطلاب أثناء الاختبار.

وقال قائد مدرسة سعد بن خيثمة الابتدائية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة في جازان لـ”المواطن: “إن عودة الاختبارات التحريرية النهائية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية يعد قرارًا ناجحًا يساهم في رفع مستوى نواتج التعليم وأن القرار في الاتجاه الصحيح وسوف يكون له دور كبير في حل العديد من المشكلات من صعوبات التعلم والتأخر الدراسي”.

من جهته قال الأستاذ علاء دغريري “إن هذا القرار الذي طُبق في الفصل الدراسي الأول على مستوى المملكة يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل لطلاب وطالبات وخروج أجيال تحصد مهارات علمية بإذن الله تعالى”، مضيفًا أن الاختبارات التحريرية تجعل المعلم يفرق بين الطالب الممتاز وصاحب المستوى الأضعف وهذا يجعل التنافس بين الطلاب أكثر.

وفي سياق متصل استقبلت مدارس تعليم جازان اليوم أكثر 150 ألف طالب يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول وقد كانت إدارة التعليم قد اتخذت عددًا من الخطوات استعدادًا لانطلاق الاختبارات.

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