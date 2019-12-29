قائمة المشاهير الأعلى دخلًا على إنستقرام في 2019

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تُوج كريستيانو رونالدو بالمركز الأول على إنستقرام هذا العام من حيث تحقيق أعلى الإيرادات، حيث وصل دخله من على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور 47.8 مليون دولار.

حصل اللاعب البرتغالي، 34 عامًا، على 975 ألف دولار على كل مشاركة، وفقًا للائحة Buzz Bingo.

أثنت الشركة على ديفيد بيكهام باعتباره النجم البريطاني الأعلى أجرًا في القائمة الغنية بسبب مشاركاته التي بلغت 59.9 مليون من أتباعه، إليكم القائمة:

1- كريستيانو رونالدو:

يبلغ عدد متابعينه 194 مليون متابع على إنستقرام، وحقق أرباحًا بمبلغ 47.8 مليون دولار في عام 2019، بينما يكسب 36.6 مليون دولار من نادي يوفنتوس.

2- ليونيل ميسي:

احتل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني في قائمة الأثرياء بإجمالي إيرادات بلغ هذا العام 23.3 مليون دولار.

3- كيندال جينر:

توجت كيندال بلقب ملكة إنستقرام بعد أن كشفت أنها كانت صاحبة أعلى أجر على موقع التواصل الاجتماعي، والثالثة على القائمة، وحصلت على 15.7 مليون دولار هذا العام.

4- ديفيد بيكهام:

أصبح ديفيد بيكهام النجم البريطاني الأكثر ربحًا على إنستقرام للعام الثاني، والرابع على القائمة، وحقق 10.7 مليون دولار هذا العام.

5- سيلينا غوميز:

كسبت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز 8 ملايين دولار على إنستقرام هذا العام رغم نشر 9 صور إعلانية فقط.

6- نيمار جونيور:

لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا ومهاجم لنادي باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، حقق دخلًا بلغ 7.2 مليون دولار من منشورات إنستقرام هذا العام.

7- زلاتان إبراهيموفيتش:

حصل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على المركز السابع في القائمة بعد تحقيق إيرادات 4 ملايين دولار هذا العام.

8- كايلي جينر:

حصلت على 3.8 مليون دولار.

9- رونالدينيو:

حصل لاعب كرة القدم المحترف السابق رونالدينيو على المركز التاسع في القائمة بعد حصوله على 2.6 مليون دولار هذا العام.

10- كلوي كارداشيان:

انضمت كلوي إلى شقيقتيها، كايلي وكيندال، لتصبح نجمة إنستقرام العاشرة على قائمة 2019؛ إذ حققت إيرادات 1.20 مليون دولار.

11- فيرات كوهلي:

حقق لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي إيرادات رائعة بلغت 1.18 مليون دولار من منشورات إنستقرام هذا العام.

12- إميلي راتاجكوفسكي:

صعدت العارضة الأمريكية إميلي إلى الشهرة في عام 2013، وحققت 1.13 مليون دولار هذا العام.

13- غاريث بيل:

لاعب كرة القدم الويلزي غاريث بيل يلعب لنادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز، وفي عام 2019، حصل على 1.09 مليون دولار هذا العام.

14- بريانكا شوبرا:

حصلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا على المركز الرابع عشر في القائمة وهي واحدة من أشهر مشاهير الهند، وحصلت على 1.08 مليون دولار من مشاركاتها على إنستقرام في 2019.

15- كاميلا كويلو:

جمعت المدونة البرازيلية كاميلا 8.5 مليون متابع على إنستقرام وحصلت على 952 ألف دولار هذا العام.

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