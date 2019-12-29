قائمة بأغنى 10 أشخاص في 2019

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أصبح أغنى أغنياء العالم أكثر ثراءً في عام 2019، حيث زادت ثرواتهم بنحو 1.2 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 25%.

ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ، فإن أغنى 500 شخص في العالم، لديهم الآن ثروة مجتمعة تبلغ 5.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.

يتصدر جيف بيزوس القائمة كأغنى شخص في العالم، ثم بيل غيتس، ومارك زوكربيرغ ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وتصدر بيزوس القائمة رغم خسارة أمواله جراء طلاق زوجته في وقت ماضي من هذا العام، وتراجعت ثروته بمقدار 9 مليارات دولار، وارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ بمقدار 27.3 مليار دولار على الرغم من الانتقادات المتزايدة لاحتكاره لوسائل التواصل الاجتماعي، كما ارتفعت ثروة بيل جيتس بمقدار 22.7 مليار دولار، وتمتّع برنارد أرنو، رئيس مؤسسة لويس فويتون، بأكبر مكاسب، حيث حقق 36.5 مليار دولار، ليصل مجموع ثروته إلى 106 مليارات دولار.

ومن المرجح أن يثير هذا الكشف غضب السياسيين في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث أمضى الليبراليون الكثير من العام الماضي في المطالبة بتشديد الرقابة على كيفية التربح بالثروات والاحتفاظ بها.

ووفقًا لمؤشر بلومبرغ، هناك 173 مليارديراً في العالم، ومن بين الإضافات البارزة إلى قائمة هذا العام، كايلي جينر، التي أصبحت أصغر ملياردير عصامي في هذا العام من خلال منتجاتها التجميلية.

ومن بين الخاسرين البارزين روبرت مردوخ، الذي فقد 10 مليارات دولار من ثروته الشخصية بمنحها لأطفاله.

كما شهد آدم نيومان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة WeWork، انخفاض كبير في ثروته بسبب انخفاض تقييم شركته من 47 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار.

هذا قائمة بأغنى 10 أشخاص في العالم:

1- جيف بيزوس:

خسر 9 مليارات دولار في 2019، وإجمالي ثروته الجديدة: 116 مليار دولار.

2- بيل غيتس:

كسب 23.1 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 113 مليار دولار.

3- برنارد أرنو:

كسب 37.7 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 106 مليار دولار.

4- وارن بافيت:

كسب 5.26 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 89.1 مليار دولار.

5- مارك زوكربيرغ:

كسب 27.4 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 79.4 مليار دولار.

6- أمانسيو أورتيغا:

كسب 17.9 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 76.6 مليار دولار.

7- لاري بيج:

كسب 14.0 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 65.2 مليار دولار.

8- سيرجي برين:

كسب 13.4 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 63.3 مليار دولار.

9- تشارلز كوخ:

كسب 2.68 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 62.1 مليار دولار.

10- جوليا فليشر كوخ:

كسبت 62.1 مليار دولار، وإجمالي الثروة الجديدة: 61.1 مليار دولار.

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