قانوني يكشف كارثة حول عرض نادٍ لـ أحد اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير عن كارثة في عرض مقدم من أحد الأندية للتعاقد مع أحد اللاعبين بمناسبة اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: لا زال الفكر الاحترافي، وإدارة صفقات اللاعبين المحترفين لدينا معدوماً أو تتحكم به علاقات أو مصالح شخصية، أحد العروض المقدمة لأحد اللاعبين تضمن شراء اللاعب بأربعة أضعاف قيمته السوقية، وبراتب شهري يساوي خمسة أضعاف راتبه الحالي.

وتابع الأمير: المصيبة أن قيمة الصفقة تدفع بالتقسيط لسنتين.

لا زال الفكر الاحترافي، وإدارة صفقات اللاعبين المحترفين لدينا معدوم أو تتحكم به علاقات أو مصالح شخصية ! احد العروض المقدمة لاحد اللاعبين تضمن شراء اللاعب باربعة أضعاف قيمته السوقية و براتب شهري يساوي خمسة أضعاف راتبه الحالي ! المصيبة ان قيمة الصفقة تدفع بالتقسيط لسنتين ! — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 23, 2019

وكان أحمد الأمير عمل لفترة كمستشار قانوني لنادي الاتحاد ولكن تم الاستغناء عنه من قبل إدارة النادي ليخرج إلى حسابه في تويتر ويكتب تغريدة أنه عمل بالمجان من أجل النادي.

وسبق للأمير كذلك أن تحدث عن بعض الأوضاع القانونية الخاطئة في نادي الاتحاد مثل تراكم الديون وتسجيل اللاعب هارون كمارا كلاعب مواليد في القائمة الآسيوية ولكنه تعرض لانتقادات بسبب ما قاله، ليخرج بعد ذلك ويؤكد مع الوقت أن كلامه كان صحيحًا.

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