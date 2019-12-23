قانوني يكشف كارثة حول عرض نادٍ لـ أحد اللاعبين
بمناسبة اقتراب يناير

قانوني يكشف كارثة حول عرض نادٍ لـ أحد اللاعبين

2019/12/23
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف القانوني أحمد الأمير عن كارثة في عرض مقدم من أحد الأندية للتعاقد مع أحد اللاعبين بمناسبة اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: لا زال الفكر الاحترافي، وإدارة صفقات اللاعبين المحترفين لدينا معدوماً أو تتحكم به علاقات أو مصالح شخصية، أحد العروض المقدمة لأحد اللاعبين تضمن شراء اللاعب بأربعة أضعاف قيمته السوقية، وبراتب شهري يساوي خمسة أضعاف راتبه الحالي.

وتابع الأمير: المصيبة أن قيمة الصفقة تدفع بالتقسيط لسنتين.

وكان أحمد الأمير عمل لفترة كمستشار قانوني لنادي الاتحاد ولكن تم الاستغناء عنه من قبل إدارة النادي ليخرج إلى حسابه في تويتر ويكتب تغريدة أنه عمل بالمجان من أجل النادي.

وسبق للأمير كذلك أن تحدث عن بعض الأوضاع القانونية الخاطئة في نادي الاتحاد مثل تراكم الديون وتسجيل اللاعب هارون كمارا كلاعب مواليد في القائمة الآسيوية ولكنه تعرض لانتقادات بسبب ما قاله، ليخرج بعد ذلك ويؤكد مع الوقت أن كلامه كان صحيحًا.

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