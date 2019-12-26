قانوني يُفسر سبب إيقاف كاريلو في مباراة الحزم

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، سبب إيقاف البيروفي أندريه كاريلو نجم الهلال في مباراة الحزم اليوم.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيقاف كاريلو

وقال الأمير: “استناداً إلى المادة 10 الفقرة 4 من اللائحة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والصادرة من فيفا فإن الإيقاف الغير مستوفى في البطولة، يرحل إلى أول مباراة رسمية لفريق اللاعب الموقوف”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ونظراً لكون كاريلو حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فلامنغو فذلك يعني ضرورة فتح إجراء انضباطي ضد ضده من قبل لجنة الانضباط بفيفا”.

وأضاف: “وذلك استناداً إلى المادة 12 ونظراً لكون سبب طرد كاريلو كان بسبب اللعب العنيف، فإنه يستحق الإيقاف لمباراتين.. وذلك ما حصل حيث تم إيقاف كاريلو مباراتين، مباراة للطرد التلقائي ومباراة بقرار انضباطي”.

وواصل: “كاريلو خدم جزءاً من القرار بإيقافه مباراة في منافسات البطولة نفسها، فإنه يتوجب على كاريلو تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في أول مباراة رسميه لفريقه وهي مباراة الحزم”.

وعن تنفيذ قرار إيقاف كاريلو بشكل سريع، قال الأمير: “ذلك يعود لعدة أسباب منها: القرار غير قابل للاستئناف ولا توجد له مراحل تقاضٍ أخرى قد تأخر تنفيذه، والقرار صادر من أعلى سلطة قضائية لكرة القدم من الفيفا نفسها وبالتالي يبلغ مباشرة للاتحاد السعودي لكرة القدم ويلزم بتنفيذه”.

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