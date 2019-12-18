قبل ساعات من انطلاقه.. جدول حفل مدل بيست الموسيقي

المواطن - أحمد علام

ساعات تفصلنا عن انطلاق أضخم حدث فني في السعودية، خلال عام 2019، والذي يمتد من 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث يضم الحفل أكثر من 100 DJ وفنان محلي وعالمي.

ويستمر التفاعل من قبل رواد موقع “تويتر” على وسم حفل مدل بيست الموسيقي، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من نجوم عرب وعالميين، حيث وثق عدد كبير من الفنانين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حضورهم للحدث الفني، وكان من أبرزهم، الفنان هشام ماجد، ومحمد هنيدي، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني… وغيرهم من مشاهير الفن.

جدول الحفل:

تنطلق فعاليات حفل مدل بيست الموسيقي، غدًا الخميس، في تمام الساعة ٤ عصرًا، وتستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث يتألق كل من رابح صقر ومحمد حماقي وبلقيس إلى جانب Tiesto، Martin Garrix وغيرهم، الخميس 19 ديسمبر.

أما الجمعة 20 فالجمهور على موعد مع ماجد المهندس إضافةً إلى أكثر من 30 DJ منهم David Guetta، J Balvin، Steve Aoki…

وصولًا إلى الختام نهار السبت الواقع في 21 ديسمبر مع عمر دياب وراشد الماجد والفرقة الكورية Monsta X، وينضم لهم مجموعة من الـDJs العالميين أبرزهم Afrojack وBaloo..

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أطلق على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، دعوة تحمل عنوان “بندنها وروح”، والتي استجاب لها عدد كبير من مشاهير عالميين، ومن الوطن العربي.