قبل كأس العالم للأندية .. #الهلال يُهدئ من غضب العابد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، التعامل بذكاء حرصًا على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل خوض غمار المنافسة ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2019 المُقامة في قطر.

وكان المدرب لوشيسكو قرر استدعاء اللاعب نواف العابد للمشاركة مع أزرق العاصمة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تم استبعاد اللاعب سلمان الفرج من القائمة المشاركة مع أزرق العاصمة في البطولة بسبب تجدد إصابته في عضلة الفخذ.

وجاء قرار لوشيسكو حرصًا على مصلحة الفريق بإيجاد البديل المناسب لـ كأس العالم للأندية، ثم تهدئة غضب اللاعب الذي شعر بالحزن بعد أن كان مُستبعدًا في المرة الأولى، ولكن جاءت إصابة سلمان الفرج لتفتح الطريق له بالمشاركة في العالمية.

النصر يُغازل نجم الهلال:

وقبل انطلاق كأس العالم للأندية، كانت تقارير إخبارية ذكرت أن النصر أظهر اهتمامه من جديد بضم نواف العابد في حال قرر الرحيل عن صفوف بطل آسيا.

سبعة أندية تُقاتل لخطف الأضواء عالميًّا:

وانطلقت، مساء أمس الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة من 11 ديسمبر حتى يوم 21 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 فرق.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.

ونجح نادي السد القطري في أولى مباريات كأس العالم للأندية في الصعود إلى دور ربع النهائي، وذلك بعد الفوز على نادي هينيجين سبورت بطل الأوقيانوس بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الدور الأول.

الهلال يضرب موعدًا مع بطل إفريقيا:

وستكون ثاني مباريات كأس العالم للأندية 2019، يوم السبت المقبل، هي مواجهة الهلال ضد الترجي التونسي، عند الساعة الخامسة مساء، وفي اليوم ذاته، يواجه مونتيري نادي السد.

ويلعب الخاسر من المباراتين في مواجهة تحديد المركز الخامس بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، يوم 17 ديسمبر عند الساعة 5:30 مساء، وفي اليوم ذاته يواجه فلامينجو الفائز من مباراة الهلال والترجي، عند الساعة 8:30 مساء.

ويواجه ليفربول الفائز من مباراة مونتيري والمتأهل من المواجهة الافتتاحية في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، يوم 18 ديسمبر عند الساعة 8:30 مساء.

ومن المقرر أن يلعب الخاسران من مباراتي نصف النهائي، يوم 21 ديسمبر عند الساعة 5:30 مساء، لتحديد صاحب المركز الثالث في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، على أن تُقام المباراة النهائية عند الساعة 8:30 مساء.