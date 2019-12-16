قبل مباراة أستون فيلا ضد ليفربول .. أزمة تهدد الريدز

المواطن - محمد سمعه

تسببت مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في أزمة حقيقية للريدز، الذي يستعد أيضًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر.

ومن المقرر غدًا الثلاثاء إقامة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بكأس الرابطة، ثم يخوض الريدز مباراة مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء 18 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

وبالطبع لن يستطيع فريق الريدز خوض مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بنفس اللاعبين الذين يشاركون في مباراة مونتيري المكسيكي بسبب وجود فاصل زمني قدره 24 ساعة بين المباراتين.

تلميح بالانسحاب من البطولة

وكان المدرب يورجن كلوب مدرب الريدز ألمح مرارًا وتكرارًا خلال تصريحاته إلى أن الريدز سينسحب من مباراة أستون فيلا ضد ليفربول لأن الفريق لن يستطيع المشاركة بنفس اللاعبين في اللقاء المقام في إنجلترا ثم يسافر بعدها لقطر لخوض لقاء مونتيري.

وتنص قوانين البطولة المنظمة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أن الفريق المنسحب سيتعرض لعقوبات وغرامات مالية مما يعني أن الريدز مضطر للعب مباراة أستون فيلا ضد ليفربول.

وبالتالي فإن المنطق يقول إن الريدز سيخوض مباراة أستون فيلا ضد ليفربول بعناصر شابة تصل أعمارها إلى 18 عامًا و 21 عامًا مع سفر الفريق الأول المكون من 20 لاعبًا وهم القوام الأساسي لليفربول إلى قطر للمشاركة أمام مونتيري ببطولة كأس العالم للأندية.

الاتحاد الإنجليزي يُرحب بمقترح الريدز

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وافق على اقتراح فريق الريدز قبل خوض مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، وهو اللعب بالفريق الثاني لليفربول في المباراة مع سفر الفريق الأول بقوامه وعناصره الأساسية إلى الدوحة لمواجهة نادي مونتيري.

وستنطلق مباراة أستون فيلا ضد ليفربول غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت إنجلترا، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول، كان الريدز تمكن من الفوز على نادي واتفورد في الدوري الإنجليزي بثنائية دون رد.