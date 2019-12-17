قبل مباراة الهلال وفلامنغو.. تاريخ العرب ضد الفرق البرازيلية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة.

مباراة الهلال

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد سجله المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وتأمل جماهير الأزرق في ظهور الفريق الأول بشكل مميز في مباراة الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني.

العرب ضد الفرق البرازيلية

وخاضت الأندية العربية 6 مواجهات ضد الفرق البرازيلية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وكانت البداية عام 2000 عندما فاز كورينثيانز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتغلب كورينثيانز على النصر بهدف دون رد أيضًا في مواجهات المجموعة ذاتها، وودع الثنائي العربي بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول، ونجح ساو بولو في الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/2 في المربع الذهبي نسخة 2005.

وتغلب إنترناسيونال على الأهلي المصري بنتيجة 2/1 في المربع الذهبي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2006، وفاز كورينثيانز بهدف دون رد على الأهلي أيضًا في نسخة 2012.

ويُعد الرجاء البيضاوي المغربي صاحب الفوز الوحيد على الأندية البرازيلية، حيث تغلب على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 3/1 في كأس العالم للأندية 2013، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.