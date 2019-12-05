قتيلان في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر العسكرية
الجاني أصاب ثالثاً بجروح وأقدم على الانتحار

قتيلان في إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربر العسكرية

2019/12/05
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلق عنصر في البحرية الأميركية الرصاص في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر في هاواي، الأربعاء، وقتل شخصين وأصاب ثالثاً بجروح، قبل أن يقدم على الانتحار، بحسب ما أعلن مسؤول لوكالة “فرانس برس”.

وقال المسؤول إن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الأميركية، مضيفاً أن الجريح نقل للمستشفى ووضعه مستقر.

وأعلنت القاعدة في تغريدة عبر تويتر أن “قوات الأمن بالقاعدة تعاملت مع واقعة إطلاق النار على القاعدة”.

وأضافت: “وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 ظهراً تقريباً، وبسبب الوضع الأمني الراهن فإنه قد تم إغلاق بوابات الدخول إلى القاعدة”.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم القاعدة، وقوع إطلاق النار لكنها أحجمت عن إعطاء أي تفاصيل.

 

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