قرارات تُطمئن الحكم السعودي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم لإصدار العديد من القرارات المهمة التي تصب في مصلحة الحكم السعودي لإدارة المباريات خلال الجولات المقبلة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصحافي حواس العايد: إن اتحاد القدم سيُصدر اليوم الخميس تنظيمات خاصة وجديدة تحكم استعانة الأندية السعودية بالحكم الأجنبي في الدوري.

ووفقًا للتنظيمات الجديدة، فسوف يحق لكل نادٍ الاستعانة بالحكم الأجنبي في 10 مباريات بالدوري السعودي مجانًا، وإذا زاد الأمر عن 10 مباريات فسوف يتحمل النادي تكلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.

وأضاف الصحافي حواس العايد إن المباريات التي لا تطلب فيها الأندية حكامًا أجانب، سيتولى قيادتها حكام سعوديون.

وتأتي هذه التنظيمات في ظل رغبة لجنة الحكام واتحاد القدم في إعادة الثقة للحكم السعودي لتحكيم المباريات من جديد مع التدرج خطوة بخطوة لإسناده تحكيم المباريات الكبرى في المسابقات المحلية بالمملكة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وصرح تريساكو قائلًا: الحكام السعوديون سيعودون إلى قيادة المباريات بداية من الجولة الثالثة عشرة في الدوري السعودي.

وكان السوري عمر السومة مهاجم الأهلي تحدث عن رأيه حول عودة الحكم السعودي قائلًا: أنا مع عودة الحكم السعودي خصوصًا للمباريات غير الجماهيرية”.