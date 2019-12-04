قرار الاتحاد الآسيوي يُغضب #النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى النصر، برئاسة صفوان السويكت، غضبه الشديد من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بعدما أرسل أصفر العاصمة استفسارًا عن أسباب إيقاف الحارس وليد عبدالله خمس مباريات آسيويًّا.

وقرر اتحاد القدم الآسيوي عدم الرد على خطاب النصر السابق، مما جعل إدارة النادي الأصفر ترسل خطابًا جديدًا للاتحاد الآسيوي حول سبب عدم الرد على الخطاب الأول المتعلق بأسباب إيقاف الحارس وليد عبدالله لمدة 5 مباريات آسيويًّا.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي قررت إيقاف وليد عبدالله خمس مباريات بعد أن طُرد في مباراة النصر والسد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2019، حيث انتهت المباراة بفوز السد بثلاثية مقابل هدف في قطر.

من ناحية أخرى، كشف النجم المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، عن ما يدور في رأسه، وذلك بعد تصريحاته التي كشف فيها عن رفض إدارة النصر تمديد عقده مع الفريق الأول مؤخرًا.

وقال أمرابط: “الإدارة رفضت عرضي نسبيًّا، نعم طلبت تمديد العقد لمدة موسم واحد، لينتهي في صيف عام 2022؛ لأنني أرغب في البقاء بالنصر لثلاث سنوات مقبلة؛ حتى أطور من أدائي، والهدف هو كأس العالم قطر 2022، أريد التجهيز للمونديال، لكنهم قالوا لي لا”.

وأضاف: “رفض الإدارة كان لعدة أسباب، منها أنه قد يطلب أكثر من لاعب تمديد عقده، بالإضافة إلى أنهم اشترطوا أن أقدم موسمًا جيدًا هذا العام وأن نختتمه كأبطال، ووقتها أعتبر عقدي تم تمديده تلقائيًّا”.

ويبدو أن أمرابط قد يفكر جديًّا في الرحيل عن النصر بسبب الموقف الأول، وهو شعوره بأن إدارة النصر قد تبحث عن بديله بسبب رفضهم طلبه بتمديد العقد، أما الموقف الثاني فيتمثل في إدخال اسمه في صفقة تبادلية مع الأهلي مؤخرًا للانتقال إلى الراقي مقابل انضمام سلمان المؤشر للعالمي.