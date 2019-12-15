قرار بارتوميو بعد مباراة #ريال سوسيداد ضد #برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الإسباني جوزيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني عن قراره بعد مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة التي أُقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويعتقد بارتوميو أن البارشا تعرض لظلم تحكيمي في مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، حيث لم يحتسب الحكم جيل مانزانو مخالفة للمدافع جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة باللقاء.

ومن المقرر أن يُجهز برشلونة بقيادة بارتوميو شكوى إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي واجهه البارشا بلقاء ريال سوسيداد ضد برشلونة.

وتحدث بارتوميو بعد مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة قائلًا: أعتقد أن بيكيه له ركلة جزاء لماذا لم يتم استخدام تقنية الـVAR ؟

وفي السياق ذاته قال جويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسساتية بالبارشا: في مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة كان هناك ركلة جزاء واضحة لبيكيه، الجميع يقول إنها ركلة جزاء.

وكانت مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة انطلقت أمس السبت، حيث سجل لريال سوسيداد كل من ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، بينما سجل أليكسندر إسحاق الهدف الثاني للفريق الباسكي، وأحرز لـ برشلونة في المباراة كل من الفرنسي أنطوان غريزمان والأوروغوياني لويس سواريز.

ومن المنتظر بعد مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، إقامة لقاء برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر على ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة.

وقبل إقامة مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة، كان جوزيب بارتوميو رئيس البارشا أكد أن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد لن تُؤجل مضيفًا أن لقاء الكلاسيكو احتفال رياضي جميل يجب أن يُقام.

يذكر أن مباراة ريال سوسيداد ضد برشلونة أُقيمت على ملعب أنويتا معقل نادي ريال سوسيداد في إقليم الباسك.