قرار تركي يحرض على اغتيال دحلان وتوعد بمقاضاة أردوغان

المواطن - متابعة

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قرار وزارة الداخلية في تركيا بإدراج اسم محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، معتبرًا أن قرار نظام رجب طيب أردوغان يمثل إمعانًا في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذًا لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.

وشدد التيار على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عربي، ويؤكد على استمرار القيادي محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، متابعًا أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.