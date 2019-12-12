قرار فايلر الحاسم بعد مباراة وادي دجلة ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، عدم الحصول على راحة والعودة للتدريبات سريعًا وبشكل مكثف اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وذلك بعد الفوز في مباراة وداي دجلة ضد الأهلي.

وكان المارد الأحمر أقنع وأمتع في مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، حيث فاز بثلاثية دون رد أحرزها كل من رمضان صبحي والمغربي وليد أزارو واللاعب أحمد الشيخ.

وذكرت قناة الأهلي أن فايلر قرر اليوم الخميس وغدًا الجمعة خوض تدريبات مكثفة على المستوى البدني والفني بعد مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي حرس الحدود في الدوري المصري ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وكان الأهلي تمكن تحت قيادة فايلر من تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري المصري، بأداء مقنع وجيد في مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، كما أن المارد الأحمر أهدر العديد من الفرص المحققة لإحراز الأهداف خلال الشوط الأول.

يذكر أن المارد الأحمر، سيسعى إلى تحقيق الفوز في مباراة حرس الحدود للوصول إلى النقطة الثامنة عشرة والانفراد بصدارة جدول الدوري المصري، والفوز بنتيجة كبيرة كما تحقق في مباراة وداي دجلة ضد الأهلي.

وبعد فوز بطل القارة الإفريقية في ثماني مناسبات، بـ مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، يستعد الأهلي لمواجهة نادي حرس الحدود يوم الأحد 15 ديسمبر في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، وذلك على ملعب السلام الدولي في القاهرة.

وقبل إقامة مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن عن تأجير ملعب السلام ولمدة 25 عامًا كحق انتفاع للمارد الأحمر من أجل خوض مبارياته المحلية والإفريقية عليه بدلًا من خوض المباريات على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وبعد نهاية مباراة وداي دجلة ضد الأهلي، ستقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز المنافسين للأهلي على الدوري اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.