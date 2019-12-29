قرار من اتحاد القدم يُصحح أوضاع الأندية في يناير
من أجل قيد اللاعبين

قرار من اتحاد القدم يُصحح أوضاع الأندية في يناير

2019/12/29
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد إصدار خطابًا للأندية السعودية من أجل تصحيح أوضاعها في فترة الانتقالات الشتوية عند قيد اللاعبين.

وقالت التقارير الإخبارية إن اتحاد القدم أرسل خطابه لكل الأندية من أجل تقديم مسيرات وتفاصيل رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين ومديري الاحتراف له، تجنبًا لحدوث أي أزمة تتعلق بإنهاء العقد بسبب المستحقات المالية أو تأخير الرواتب.

جدير بالذكر أن اتحاد القدم طالب الأندية بكشف تفاصيل رواتب اللاعبين حتى شهر ديسمبر، وذلك من أجل الدخول لانتقالات يناير الشتوية بشكل قانوني مع العمل على قيد اللاعبين دون أي مشاكل.

وكان نادي الاتحاد الأكثر تضررًا بفسخ التعاقدات حيث رحل عن صفوفه الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والمغربي مروان داكوستا والإيفواري سيكو سانوجو بسبب تأخر المستحقات المالية مما أدى لفسخ العقد.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، نجح في جلب العديد من النجوم الكبار سواء من إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية لزيادة إثارة الدوري، بجانب أن تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، زاد من قوة الدوري السعودي بجعله جذابًا أمام النجوم الكبار للقدوم وخوض تجربة الاحتراف فيه.

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