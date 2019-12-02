قرار من #الأهلي يعزز استقرار الفريق الأول

المواطن - محمد سمعه

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي، مصير اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع الفريق وذلك بعد تردد أنباء عن نيته الرحيل عن صفوف الراقي في يناير المقبل.

وقالت تقارير إخبارية إن الأهلي لا يفكر على الإطلاق في التفريط في يوسف بلايلي، خاصة أن المدرب السويسري كريستيان جروس، يفكر في الاعتماد عليه خلال مباريات الموسم الجاري.

وكان اسم يوسف بلايلي ارتبط مؤخرًا بالانضمام لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويأتي هذا القرار في ظل حرص مجلس إدارة الأهلي على تحقيق الاستقرار الكامل للفريق الأول من أجل تحقيق النتائج الإيجابية خاصة أن الأهلي يتواجد في المراكز الثلاثة الأولى المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن يوسف بلايلي انضم لـ صفوف الأهلي في صيف 2019 قادمًا من نادي الترجي الرياضي التونسي.

يذكر أن بلايلي فاز في صيف 2019 بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2018-2019 مع نادي الترجي الرياضي التونسي.

ما يدور في أروقة الأهلي

واشتد الصراع مؤخرًا في أروقة النادي الأهلي، وذلك بعدما أفادت تقارير إخبارية بوجود نية من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي تقديم طلب لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ.

من يُنهي المشكلة في الأهلي؟

وقال الإعلامي نبيل العبودي في تصريحاته لقناة 24 الرياضية: لا يُمكن إزالة أي رئيس ناد إلا من قبل الهيئة العامة للرياضة.