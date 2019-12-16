قرار هام من إدارة النصر للبقاء وتجديد الثقة

المواطن - محمد سمعه

بعد وجود امتعاض من قبل فئات عريضة من جماهير النصر حول سياسيات وطريقة عمل الإدارة النصراوية الحالية برئاسة صفوان السويكت، اتخذت إدارة النصر قرارًا مهمًا وذلك من أجل تجديد الثقة مع جماهير العالمي بجانب البقاء في المجلس طوال مدة الدورة الانتخابية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في الأيام القليلة الماضية عن آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في مباريات الدوري السعودي، بجانب بدء الاعتماد على الحكم السعودي بداية من الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.

وقررت إدارة النصر التقدم بطلب لاتحاد القدم باستمرار جلب الحكام الأجانب لمباريات النصر حتى وإن تجاوزت الحد المسموح به من قبل اتحاد القدم، حتى يتجنب النصر التعرض لبعض المواقف التحكيمية التي أثارت الجدل بالموسم الماضي، بجانب أن إدارة النصر متخوفة من الدفع بالحكم السعودي من جديد في المباريات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص إدارة النصر على تحقيق كل ما يُفيد العالمي ويُسعد جماهيره، خاصة أن أي تراجع في النتائج للفريق الأول بسبب أخطاء تحكيمية أو عدم التعاقد مع لاعبين جيدين سيهدد الإدارة النصراوية وموقفها أمام الجماهير.

وتأتي تصرفات إدارة النصر حرصًا على الفريق، بعد انتشار فيديو متداول لسعود آل سويلم رئيس النصر السابق، تحدث فيه عن اقتراب عودته من النصر مجددًا، مما دفع الكثير من النصراويين لإبداء آرائهم وتمنياتهم بعودته مرة أخرى لكرسي رئاسة العالمي.