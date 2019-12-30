قرار يحمي النصر مما هو قادم

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب موعد مباراة النصر مع نظيره الاتحاد في الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستطلب الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت طاقمًا أجنبيًا من الحكام من أجل إدارة المباراة.

وتريد إدارة النصر إسناد كل مبارياتها لحكام أجانب، لضمان شفافية المنافسة في بطولة الدوري إضافة إلى تجنب التعرض للقرارات التحكيمية الخاطئة، التي تحرم النصر من الاستمرار في صدارة الدوري.

ويأتي طلب الحكام الأجانب من قبل النصر، بسبب الوضع ” الحساس” لفريق النصر المتواجد في المركز الأول حاليًا، كما أن المباريات المؤجلة للهلال مع مطاردة الوحدة والأهلي، تجعل الإدارة النصراوية أكثر تمسكًا بإحضار حكام أجانب.

وستُقام مباراة النصر والاتحاد يوم 10 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأُثير الجدل حول استفادة النصر من الأخطاء التحكيمية، في مباراة الفيحاء بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء سجل منها المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث قال الحكم السابق فهد المرداسي إن ركلة الجزاء غير صحيحة، بينما قال الحكم السابق محمد فودة إنها صحيحة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مجلس الإدارة لعقد استثماري جديد اليوم الاثنين.

وأوضح أن مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت سيوقع العقد الجديد، مساء اليوم الاثنين، عند الساعة 5:45 مساء، في قاعة الأمير سلطان بن سلمان بمقر نادي النصر.

ولم يكشف حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر” عن التفاصيل، حيث أكد أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي بعد توقيع العقود، للإجابة عن كافة أسئلة وسائل الإعلام.

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