قرعة آسيا 2020.. #الهلال بالمجموعة الثانية.. و#النصر يواجه #السد

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 التي أُقيمت، اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن تواجد الهلال بطل نسخة 2019 في المجموعة الثانية.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في قطر.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020

وضمت المجموعة الأولى كلاً من الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحقي “الأهلي السعودي، لوكوموتيف واستقلول الطاجيكستاني”، و”الفيصلي، الكويت، الاستقلال والريان).

وجاء الهلال في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 مع أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي والفريق الفائز من الدور التمهيدي “تشيناي الهندي، الرفاع البحريني، خراسان والسيلية”.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من؛ الشارقة الإماراتي والدحيل القطري وبيروزي الإيراني.

وتواجد النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري، سيباهان الإيراني والمتأهل من الدور التمهيدي “العين الإماراتي، بونيودكور الأوزبكي والزوراء العراقي”.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة دوري أبطال آسيا 2020 من خلال مباريات الدور التمهيدي الأول يوم 14 يناير المقبل، على أن يقام الدور النهائي يومي 22 و28 من شهر نوفمبر.