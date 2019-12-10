قرعة دوري أبطال آسيا 2020 .. مجموعة #النصر الأقوى والهلال بأمان

المواطن - مروة نبيل

أجريت قرعة دوري أبطال آسيا 2020 اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن مواجهات قوية للأندية السعودية.

قرعة دوري أبطال آسيا 2020:

وضمت المجموعة الأولى، الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، والمتأهل من ملحقي “الأهلي، لوكوموتيف واستقلول”، و”الفيصلي، الكويت، الاستقلال والريان”، فيما تواجد النصر بالمجموعة الرابعة مع السد، سيباهان والمتأهل من الدور التمهيدي “العين، بونيودكور والزوراء”.

وجاء الهلال في المجموعة الثانية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي “تشيناي، الرفاع، خراسان والسيلية”، وتواجد التعاون بالمجموعة الثالثة، مع الشارقة الإماراتي والدحيل وبيروزي.

ووفقًا لما أسفرت عنه قرعة دوري أبطال آسيا 2020 ستنطلق مباريات الدور التمهيدي الأول يوم 14 يناير المقبل، على أن يقام الدور النهائي يومي 22 و28 من شهر نوفمبر.

مجموعة النصر الأقوى:

وعلق الإعلامي الرياضي نايف الروقي على قرعة دوري أبطال آسيا 2020 قائلًا: “مجموعة النصر في هي الأقوى، وتليها مجموعة التعاون، مجموعة الهلال جيدة، لكن لا خوف على الهلال؛ كونه حامل اللقب”.

وتابع الروقي تعليقه على قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “تبقى مجموعة النصر هي الأقوى؛ كونها تضم أندية حققت اللقب وأخرى وصلت لنهائي آسيا”.

وفي السياق ذاته، علق الكاتب الرياضي بدر السعيد على قرعة دوري أبطال آسيا 2020 قائلًا: “تركيز الأندية على بطولة آسيا وخبرتها في البطولة هو ما يصنع الفارق، وليس المستوى في الدوري”.

وأضاف: “مجموعة الهلال ستكون صعبة أيًّا كانت الأسماء، والسبب هو أن الهلال حامل اللقب، ستكون حسابات الأندية مختلفة؛ لأن الانتصار أو التعادل مع الهلال يعتبر نتيجة إيجابية لهم”.

وواصل السعيد تصريحاته الإذاعية قائلًا: “تحضر الأندية للبطولات القارية لتسجل حضورها أمام القارة، عكس الدوري المحلي والذي يسهل فيه التعويض”.

واستكمل حديثه عن قرعة دوري أبطال آسيا 2020 قائلًا: “إذا تأهل التعاون من مجموعته فهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا جدًّا له، وأرشّح النصر لتجاوز مجموعته، أما عن الهلال فأعتقد أنها ستكون أسهل عليه من أي بطولة أخرى”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حصول الهلال على البطولة الآسيوية ساعد على إزاحة الحاجز النفسي الذي كان يعاني منه الفريق”.