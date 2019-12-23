قريباً.. انطلاق فعاليات صحارى بموسم الرياض

الساعة 11:06 صباحًا

المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض للتسجيل لحضور فعاليات صحارى الرياض مع اقتراب إجازة منتصف العام.

وقال موسم الرياض في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “قربت تخلص الاختبارات.. والجو يبيله كشتة، كلها ثلاثة أيام وترجع لنا صحارى الرياض.

وأضاف أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي (هنا).

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

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