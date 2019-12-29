قصة مثابرة الشاب فهد.. خريج إعلام ويعمل في أحد المقاهي

المواطن - الرياض

سلط المستشار الإعلامي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقًا، عبدالرحمن الهزاع، الضوء على قصة شاب خريج الإعلام ولكنه يسعى للعمل والكسب الحلال في أي مكان.

ونشر الهزاع صورة له مع الشاب عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، وقال: الشاب فهد قابلته اليوم في أحد المقاهي، وكنت قد عرفته، وهو على مقاعد الدراسة، قبل تخرجه حاملًا مؤهلًا جامعيًّا في الإعلام، وها هو اليوم يقدم نموذجًا مثاليًّا للشاب المثابر الذي يسعى للعمل والكسب الحلال في أي مكان، في الوقت الذي يواصل فيه بحثه عن عمل آخر في مجال تخصصه.

وتفاعل معلقون مع الصورة، مؤكدين أن الشاب فهد ضرب بالفعل مثلًا في المثابرة مؤكدين أنه ليس عيبًا أن يعمل الإنسان في أي مجال غير تخصصه الجامعي؛ فهذا يعتبر نموذجًا مشرفًا للأبناء المكافحين في المملكة، متمنين له النجاح والتوفيق وأن يحقق جميع طموحاته.

وشددوا على أنه شاب طموح لم يستسلم ولم يغتر بمؤهله الجامعي بل ثابر وعمل لكسب لقمة العيش الحلال بغض النظر عن أي شيء آخر.

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