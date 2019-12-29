قصف مطار معيتيقة شرق طرابلس ليبيا

المواطن - متابعة

أفادت مصادر إعلامية باستهداف الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر لمطار معيتيقة شرق العاصمة طرابلس.

ومطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس منذ عدة سنوات.

وبحسب صحيفة المشهد الليبية فإن مصادر عسكرية أكدت أن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني شنت غارات جوية على قاعدة معيتيقة وسط العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر إن سلاح الجو نفذ ضربتين على أهداف عسكرية تابعة لقوات الوفاق في قاعدة معيتيقة، فيما أشارت مصادر محلية وإعلامية إلى مقتل امرأة وإصابة آخرين جراء القصف الجوي.

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