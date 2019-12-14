قوى الأمن في #لبنان تهدد بالحزم بعد الاعتداء عليها

المواطن - متابعة

هددت قوى الأمن الداخلي في لبنان باتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزمًا، بعد الاعتداء على عناصر مكافحة الشغب وسط بيروت.

وقالت قوى الأمن في بيان لها: “تتعرض عناصر مكافحة الشغب لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الأشخاص لذلك نطلب وقف هذه الاعتداءات، وإلا سنضطر لاتخاذ إجراءات إضافية وأكثر حزمًا”.

ويوم أمس، قطع محتجون طرقات عدة في بيروت وجنوبها وفي البقاع شرقي لبنان وشمالي البلاد وفي جبل لبنان؛ احتجاجًا على استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين في منطقة الجية جنوبي العاصمة.

وتعرض عشرات المتظاهرين للضرب من قبل الجيش، مساء الجمعة، إثر تدافع حصل أثناء اعتصام نفذ أمام معمل الجية الحراري جنوبي بيروت احتجاجًا على التلوث، الذي يتسبب به المعمل، والتقنين المستمر والحاد للتيار الكهربائي في المنطقة.

وبعد الحادثة، عمد المئات من المتظاهرين إلى قطع طريق الجية المؤدية من بيروت إلى الجنوب اللبناني بالاتجاهين بالإطارات المشتعلة، وسط حالة من الغضب الشديد.

وفي منطقة المدينة الرياضية في بيروت، قطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة، كذلك الأمر على طريق المطار الدولي، حيث قطعت أنفاق المطار بالاتجاهين.