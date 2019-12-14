قيادات الحوثي متورطة في الاتجار بالأعضاء والبشر!

المواطن - متابعة

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تزايد ظاهرة خطف الأطفال والفتيات واختفاء النساء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وآخرها اختطاف الطفلة سمية الأسلمي من أمام منزلها في شارع 16 غرب العاصمة صنعاء، جرائم منظمة تعكس طبيعة الأوضاع وحالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة الميليشيا.

وتابع الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم السبت، أن ارتفاع معدلات هذه الظاهرة الخطيرة مؤخرًا ووقوع عدد منها في وضح النهار وسط تجاهل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يؤكد تورط بعض قيادات الميليشيا في جرائم الاتجار بالأعضاء والبشر ويدق ناقوس الخطر حول الأوضاع التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرتها.