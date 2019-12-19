كأس السوبر الإيطالي يصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول كأس السوبر الإيطالي إلى العاصمة الرياض، اليوم الخميس.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في كأس السوبر بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي، فيما يلعب فريق لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الوصول إلى نهائي كأس السوبر 14 مرة في تاريخه، وتوج باللقب 8 مرات من قبل، ويطمح لإضافة النجمة التاسعة في حالة فوزه بلقب السوبر الإيطالي بالرياض.

على الجانب الآخر، شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 7 نهائيات بكأس السوبر، وتمكن من تحقيقه 4 مرات من قبل، ويأمل الفوز على يوفنتوس في السوبر الإيطالي بالرياض لإضافة نجمة جديدة.

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