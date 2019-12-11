كأس العالم للأندية .. سجل الأبطال والأكثر مشاركة

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بمباراة السد ضد هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

كأس العالم للأندية

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.

أبطال كأس العالم للأندية

وبدأت منافسات بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، وتوقفت لعدة سنوات قبل أن تعود مرة أخرى، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر تتويجًا، حيث فاز بلقب 4 مرات.

وتوج فريق كورينثيانز البرازيلي بالنسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000، وحصل ساو باولو على البطولة في 2005، وتوج إنترناسيونال باللقب في العام التالي، وخطف ميلان الإيطالي اللقب 2007.

وحصل مانشستر يونايتد على لقب كأس العالم للأندية 2008، وتوج برشلونة بالبطولة في العام التالي، ثم حصل إنترناسيونالي على اللقب عام 2010، وعاد الفريق الكتالوني لحصد اللقب مرة أخرى في 2011.

ونال كورينثيانز لقبه الثاني في كأس العالم للأندية عام 2012، ثم توج بايرن ميونيخ الألماني بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه عام 2013، وحصد ريال مدريد اللقب عام 2014، قبل أن يتوج به برشلونة في 2015.

واحتكر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أعوام 2016، 2017 و2018 لقب كأس العالم للأندية خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكنه يغيب عن النسخة الحالية بعد فوز ليفربول الإنجليزي باللقب.

الأكثر مشاركة

ويُعتبر فريق أوكلاند سيتي الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ9 مرات، يليه النادي الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، حيث شارك كل منهما 5 مرات، وتواجد برشلونة وباتشوكا 4 مرات في المونديال.

وشارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات كل من؛ مونتيري وكلوب أميركا، بالإضافة إلى فريق تي بي مازيمبي.