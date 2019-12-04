كأس محمد السادس.. #الاتحاد يواجه أولمبيك آسفي

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال المقامة في العاصمة الرياض، عن مواجهات قوية.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس كالتالي؛ الشباب يواجه الشرطة العراقي، ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي.

وفي مواجهة مصرية خالصة، يواجه الاتحاد السكندري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، فيما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي الفائز من مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي، يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، في الجزائر.