كارلوس إدواردو يُتوج بجائزة كرة ADIDAS البرونزية
بعد مشاركته بمونديال الأندية

كارلوس إدواردو يُتوج بجائزة كرة ADIDAS البرونزية

2019/12/21
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تُوج النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، بجائزة كرة ADIDAS البرونزية، وذلك بعد احتلال الهلال للمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية التي اختُتمت اليوم السبت في قطر.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تويتر أن كارلوس إدواردو تُوج بالكرة البرونزية من ADIDAS، بعد تألقه مع الهلال في البطولة، إضافة إلى إحرازه هدفًا في شباك مونتيري المكسيكي خلال مباراة المركز الثالث والرابع.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

وأُقيمت مباراة الهلال ومونتيري على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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