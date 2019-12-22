كارلو أنشيلوتي: سأحمل إيفرتون لـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي، أنه يريد مساعدة فريقه الجديد على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحافية: إيفرتون واحد من أعظم الأندية في إنجلترا، وهدفي هو حمل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا أو على الأقل التأهل للدوري الأوروبي، وأنا هنا لأحاول تحقيق هذا الأمر.

وتابع أنشيلوتي: يجب أن يكون إيفرتون فريقًا تنافسيًا بالدوري الإنجليزي.

وأكمل أنشيلوتي حديثه قائلًا: الأمور لن تتغير بيوم وليلة في إيفرتون ولكن يجب الاجتهاد لتحقيق هذا الأمر.

وأعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، أمس السبت عن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات ونصف.

وذكر موقع إيفرتون الرسمي عبر الإنترنت أن المباراة الأولى لـ كارلو أنشيلوتي ستكون أمام نادي بيرنلي يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي.

وقبل تدريب إيفرتون، كان أنشيلوتي ترك تدريب نابولي الإيطالي بعد إقالته بسبب خلاف بينه وبين الرئيس أوريليو دي لاورينتس.

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