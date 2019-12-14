كاريلو رجل مباراة #الهلال ضد الترجي

المواطن - محمد سمعه

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2019، اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال كرجل لمباراة الهلال ضد الترجي التونسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن البيروفي كاريلو اختِير كرجل لـ مباراة الهلال ضد الترجي بعد تألقه بشكل كبير.

وكان كاريلو مصدر خطورة للفريق الهلالي طوال أحداث المباراة وصنع فرصة تهديفية محققة للسوري عمر خربين وللبرازيلي كارلوس إدواردو في الشوط الأول لكن الثنائي الهلالي لم يتعامل معها بالشكل المنتظر.

وتمكن نادي الهلال من العبور إلى دور نصف النهائي بمونديال الأندية، وذلك بعد فوزه على الترجي حيث سيواجه نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في دور الأربعة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي الشوط الثاني استمر الهلال في ضغطه، حتى نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد كنو من صفوف الهلال في الدقيقة الـ86.