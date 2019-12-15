كاريلو يكشف طريقة #الهلال الوحيدة للمنافسة بالمونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البيروفي أندري كاريلو نجم الهلال الطريقة الوحيدة التي سيتبعها الزعيم من أجل المنافسة والذهاب بعيدًا في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كاريلو في تصريحات لموقع الفيفا: لدينا إصرار كبير على التألق بكأس العالم للأندية ونعلم أن المهمة لن تكون سهلة، لكننا طموحين من أجل الذهاب بعيدًا.

وأضاف كاريلو: صحيح أن الهلال ليس لديه خبرة المشاركة بكأس العالم للأندية مثل الأندية المتواجدة، لكن الهلال لعب ضد أقوى الفرق بآسيا وهذا يُرجح كفتنا للتألق بالمونديال، وسنجتهد كثيرًا من أجل قميص الهلال ولن نُقصر.

وتمكن نادي الهلال من العبور إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وذلك بعد الفوز على نادي الترجي التونسي بهدف دون رد أمس السبت.

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، بالدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد كنو من صفوف الهلال في الدقيقة الـ86.

وسيواجه الهلال نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي بمونديال الأندية يوم الثلاثاء المقبل.