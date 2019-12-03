كاظم الساهر يعتذر عن حفل موسم الرياض
بسبب الأحداث الجارية في العراق

كاظم الساهر يعتذر عن حفل موسم الرياض

2019/12/03
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن عدم المشاركة بالغناء في الحفل الذي كان مقرراً إقامته ضمن فعاليات “موسم الرياض” يوم 14 ديسمبر الجاري.

وغرّد الساهر عبر حسابه الشخصي على “تويتر” معلناً إلغاء حفله الذي كان مقرراً في الرياض، مبيناً أن إلغاء الحفل يأتي نسبة للظروف الراهنة التي يعيشها العراق.

وقدم الساهر، اعتذاره للجمهور السعودي، معرباً عن تمنياته بأن يتفهم الجميع الوضع وأن يتقبلوا اعتذاره.

وأعرب العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن حزنهم لإلغاء الحفل، إلا أنهم تقبلوا اعتذار الساهر، متمنين للعراق الاستقرار والازدهار.

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