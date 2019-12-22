كاوست تشارك في اختراع أول نظام أمني غير قابل للاختراق في العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

طور فريق من جامعة سانت أندروز، إحدى الجامعات البريطانية العتيقة، بالتعاون مع جامعة كاوست، أول نظام أمني غير قابل للاختراق في العالم؛ لحماية الاتصالات من الهجمات الإلكترونية.

ويعتقد الباحثون، أنهم حققوا السرية التامة مع التكنولوجيا الجديدة، ما من شأنه أن يوقف تهديد أجهزة الكمبيوتر بتعرضها للاختراق.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، وصف البروفيسور أندريا دي فالكو من كلية الفيزياء بجامعة سانت أندروز، مبتكر التقنية الجديدة بأنها غير قابلة للاختراق مطلقًا، ويمكن استخدامها لحماية سرية الاتصالات المتبادلة بين المستخدمين.

وقال البروفيسور المشارك، أندريا فراتالوتشي، من كاوست: مع ظهور أجهزة كمبيوتر أكثر قوة ونوعية، سيتم كسر جميع التشفيرات الحالية في وقت قصير للغاية، مما يعرض خصوصية حاضرنا، ويعد تخصيص موارد ضخمة وبأسعار معقولة للأمن العالمي مشكلة عالمية يمكن أن تحلها هذه التقنية للجميع وفي كل مكان، وإذا كان من الممكن تنفيذ هذا المخطط على مستوى العالم، فسيتعين على قراصنة التشفير البحث عن وظيفة أخرى.

كيف تعمل؟

تستخدم التقنية الجديدة رقائق السيليكون التي تحتوي على هياكل معقدة يتم تغييرها بشكل لا رجعة فيه؛ لإرسال المعلومات في مفتاح لا يمكن مطلقًا إعادة إنشائه أو اعتراضه من قبل المهاجمين.

يتم تخزين المعلومات على شكل ضوء، ثم تمريرها من خلال رقاقة السيليكون التي تحتوي على الهياكل المعقدة التي تتغير باستمرار.

ونشرت النتائج في المجلة العلمية Nature Communications، أبرز الدوريات العلمية في العالم.

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