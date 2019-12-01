كبار العلماء: المملكة خطت خطوات واسعة في ضوء رؤية سديدة

المواطن - واس

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الله تعالى منّ على المملكة بقيامها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستمسكة بدينها، متماسكة في ظل قيادتها وولاة أمرها، وتعتقد -ديانة- السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف امتثالا لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ).

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- : إن من نعم الله علينا في المملكة ما تفضل بِه سبحانه علينا من البيعة الشرعية لولاة الأمر على الكتاب والسنة في العسر واليسر والمنشط والمكره؛ فحفظ الله تعالى بذلك وحدة المملكة واستقرارها، وحقق قوتها ورخاءها.

وفي هذا السياق نوه معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- خطت خطوات مباركة واسعة على المستويات كافة في ضوء رؤية سديدة وعمل دؤوب، سائلًا الله تعالى أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبلادنا وسائر بلاد المسلمين.