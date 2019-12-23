كبار العلماء: المملكة ماضية في تحقيق العدالة بقضية خاشقجي
نوهت بما تم اتخاذه من إجراءات تتوخى الحق والعدالة

كبار العلماء: المملكة ماضية في تحقيق العدالة بقضية خاشقجي

2019/12/23
الساعة 11:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق أحد عشر شخصاً في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تؤكد أن القضاء في المملكة العربية السعودية ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، منوها في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.

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