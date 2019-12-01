كتلة الصدر تطالب بمحاكمة عبدالمهدي والقادة الأمنيين
أكدت عدم تدخلها في اختيار رئيس الحكومة

كتلة الصدر تطالب بمحاكمة عبدالمهدي والقادة الأمنيين

2019/12/01
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طالبت كتلة نواب سائرون العراقية المدعومة من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بمحاكمة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي والقادة الأمنيين.

وأكدت الكتلة أنها لن تتقدم بمرشح لمنصب رئاسة الوزراء وأنها لن نتدخل في اختياره.

وتابعت الكتلة التي استقالت من البرلمان العراقي مؤخرًا احتجاجًا على التعامل الأمني مع المتظاهرين إنها ستدعم أي مرشح يتوافق عليه الشعب العراقي.

وكان البرلمان العراقي أعلن اليوم قبول استقالة الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي استجابة للضغوط الشعبية المطالبة برحيل النظام.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي إنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.

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