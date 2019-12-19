كريستيانو رونالدو ضد الجاذبية .. سامبدوريا ليس آخر ضحاياه

المواطن - محمد سمعه

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي هدفًا خارقًا وجميلًا بشباك نادي سامبدوريا أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، ليُثبت رونالدو أنه لاعب مضاد للجاذبية.

ولا يعد هدف النجم كريستيانو رونالدو من ارتفاع عال أمام سامبدوريا هو الأول، حيث سبق وأن كرر الأمر أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برأسية في ذهاب دور الثمن نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال.

ووقتها أشادت الصحف الإسبانية بارتفاع كريستيانو رونالدو لإحراز الهدف في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وعاد كريستيانو رونالدو الكرّة أمام يوفنتوس حينما كان لاعبًا لـ ريال مدريد الإسباني، حيث سجل مقصية جميلة في شباك الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس من ارتفاع عال تخطى المترين في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدف الفوز لليوفي بالأمس في شباك نادي سامبدوريا عند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وقارنت جماهير نادي النصر هدف كريستيانو رونالدو من ارتفاع عال بهدف مشابه سجله النجم ماجد عبدالله.

وأعادت قفزة كريستيانو رونالدو إلى الأذهان القفزة الاستثنائية التي قام بها الأسطورة ماجد عبدالله وسجل هدفًا برأسه رائعًا بقميص النصر، حيث وصلت إلى 3.2 متر، ليتفوق على النجم البرتغالي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قفزة الثنائي ماجد عبدالله وكريستيانو رونالدو، وقارنوا بين الهدفين وتغنوا بالأسطورة السعودية، مؤكدين أنه يتفوق على نجوم الكرة العالمية.

ويستعد كريستيانو رونالدو لمواجهة لاتسيو يوم الأحد المقبل مع يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية.

ويرغب كريستيانو رونالدو في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للموسم الثاني على التوالي مع يوفنتوس.

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