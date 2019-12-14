كر وفر وجرحى أمام برلمان #لبنان

المواطن - متابعة

أغلق الأمن اللبناني الطريق المؤدية إلى مجلس النواب؛ لمنع وصول المتظاهرين بعد تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع، وسط تعزيزات كبيرة لوحدات مكافحة الشغب وصلت وسط بيروت.

وشهدت المنطقة إطلاق قوات الأمن للغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المتظاهرين؛ ما أدي إلى إصابة بعض المتظاهرين، ورد المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة ليصاب بعضهم أيضًا، بحسب العربية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالسياسيين اللبنانيين، مطالبين قوات الأمن بعدم حماية “السياسيين الفاسدين”.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن وجود مندسين في صفوف المتظاهرين وسط بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، حاول متظاهرون الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وقد انتزعوا الحواجز الحديدية لكن عناصر القوى الأمنية أعادوها إلى مكانها.

وحصل توتر تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد بعض المحتجين إلى انتزاع أحواض المزروعات وكل ما طالته أيديهم، ووضعها كحاجز بينهم وبين العناصر الأمنية.