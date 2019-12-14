كسوف حلقي للشمس في سماء #المملكة

المواطن - الرياض

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، مدير الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة ستشهد مع شروق شمس الخميس 29 ربيع الثاني 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019 كسوفاً حلقياً نادراً للشمس مشاهد في شريط ضيق من المنطقة الشرقية في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة بباقي مناطق المملكة.

وقال إن “الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس ولكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر”.

وأضاف: “لذلك سيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيدا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرًا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى حلقة الضوء”.

وتابع أبوزاهرة: “الكسوف في شكله الحلقي سوف يشاهد أيضاً في عدد من دول الخليج العربي تشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان، في حين سيشاهد في شكله الجزئي بنسبة 91 % في البحرين و 81 % في الكويت إلى جانب مساحات واسعة من الشرق الأوسط والمحيط الهندي وجنوب وشرق آسيا وشمال غرب أستراليا”.