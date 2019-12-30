كشف ملابسات هجوم الكريسماس بعد مكالمة ترامب وبوتين

المواطن - متابعة

أمرت محكمة روسية، أمس الاثنين، باحتجاز رجلين يشتبه بتخطيطهما لشن هجوم في مدينة سانت بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة (الكريسماس)، وقالت: إنهما بايعا تنظيم داعش.

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية، على موقعها أن الرجلين اعتقلا، الجمعة، بناء على معلومات قدمها “الشركاء الأمريكيون” وأنهما اعترفا بالتخطيط لشن الهجمات.

وشكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أمس الأحد، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في إحباط الهجوم.

والرجلان هما نيكيتا سميونوف (22 عامًا) وجورجي شيرنيشوف (23 عامًا)، بحسب ما قالت محكمة محلية في بيان عقب جلسة مغلقة جرت، الاثنين، في سانت بطرسبورغ، بعد أن حكم القاضي باحتجازهما بانتظار التحقيق.

وذكر موقع “فونتانكا” الإخباري المحلي نقلًا عن مصدر في أجهزة الأمن الروسية، أن الاثنين خططا لشن هجمات في مركز تسوق وكاتدرائية تعتبر مقصدًا كبيرًا للسياح، وأرسلا صورًا إلى تنظيم داعش لتأكيد الهدفين.

وأظهر شريط فيديو نشره جهاز الأمن الروسي توقيف رجلين، الجمعة، بدا أنهما سلافيان، وتفتيش شقتهما، حيث عثر على ذخائر وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية وثياب سوداء، بحسب “سكاي نيوز”.

ومثل أحد الرجلين في المحكمة، الاثنين، وعلى وجهه رضوض، بحسب ما قال مصور وكالة “فرانس برس”.

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