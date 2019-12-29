كلب يفترس طفلة في حفر الباطن ووالدها: الأمانة مهملة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

افترس كلب ضال في حي التلال بمحافظة حفر الباطن، طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث عض رأسها وجزء من وجهها.

وقال والد الطفلة فيصل الظفيري، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الكلاب الضالة باتت تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال بعد انتشارها بشكل كبير وخطير، وكانت ابنته ضحية إهمال أمانة حفر الباطن.

وتابع: ابنتي بصحة جيدة وتعرضت لجروح في رأسها وجزء من وجهها، ولن تكون ابنتي الضحية الأخيرة إن لم تتحرك الأمانة وتقوم بدورها في إبعاد الكلاب.

الأمانة ترد:

من جهته، رد متحدث الأمانة، علي المطيري، بأن الأمانة ممثلة في الإدارات المختصة وبلدياتها الفرعية تكافح الكلاب الضالة المنتشرة بأحياء المحافظة بصفة دورية، وهناك برامج ثابتة، حيث يتم التعامل مع كافة الكلاب الضالة من خلال التطعيم والتطهير، وتم بالفعل التخلص من عدد كبير من هذه الكلاب بهذه الطريقة، بالإضافة إلى مباشرة بلاغات المواطنين والوقوف عليها أولًا بأول.

وشدد المطيري على حرص واهتمام ومتابعة أمين حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي لهذه الحادثة، متمنيًا سعادته الشفاء العاجل للطفلة المصابة، داعيًا الله أن يحفظها لذويها.

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